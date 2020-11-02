В Ярославле закроют доступ к пяти опасным зданиям

В аварийных зданиях проводили время дети и другие "посторонние лица"
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ярославле ограничат доступ к зданиям, которые признали аварийными и подлежащими сносу.
Прокуратура Фрунзенского района в ходе проверки установила, что двери в подъезды данных домов открыты, окна разбиты, можно свободно попасть в любые помещения. Правоохранители выяснили, что в опасных зданиях проводили время дети и другие «посторонние лица».
- По результатам проверки в суд направили пять исков с требованием обязать мэрию города как собственника объектов ограничить к ним доступ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Суд требования удовлетворил. Теперь мэрия должна будет закрыть в зданиях двери и окна до момента их сноса. Прокуратура проконтролирует, чтобы городские власти это обязательно сделали.