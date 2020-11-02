В Ярославле построят новое здание для налоговых инспекций Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Тутаевском шоссе в районе поселка Скобыкино будут строить здание, предназначенное для налоговых инспекций. На площади в 14 тысяч квадратов разместят пять налоговых ведомств: трех по Ярославлю и двух межрайонных, а также Единый регистрационный центр. Федерация уже выделила на строительство деньги – 1,3 миллиарда рублей.

- В настоящее время в Ярославле налоговые инспекции размещены в неприспособленных помещениях, а также на арендованных площадях, расположенных на высоких этажах зданий без лифтов, что создает сложности при посещении инспекций особенно маломобильными гражданами. Также отсутствует возможность организовать парковочные места для автотранспорта. Строительство нового здания позволит отказаться от арендуемых для этих инспекций площадей, годовая стоимость арендной платы которых - более 20 млн рублей, - сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области Дмитрий Яковицкий.

Подготовка к строительству уже началась. Срок сдачи объекта – 2022 год.