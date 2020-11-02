Жителю Рыбинска грозит срок за публикацию интимного видео со своей знакомой

За публикацию видео с подругой в Сети мужчине грозит до двух лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летний житель Рыбинска подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Мужчина разместил в Интернете ролик с участием подруги, не спросив у нее разрешения

- В марте этого года подозреваемый пришел в гости к своей 30-летней знакомой, произвел без ее согласия видеосъемку и распространил запись с участием женщины в Сети, - рассказали в пресс-службе СК России по Ярославской области.

В настоящее время идет расследование, собираются доказательства. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если вина подозреваемого будет доказана, рыбинец может отправиться в колонию на срок до двух лет.