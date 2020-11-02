Пропал пять дней назад: в Ярославле ищут 15-летнего подростка

Владислав Зуев пропал 29 октября. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области

В Ярославле сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут 15-летнего Владислава Зуева. Подросток ушел из дома во Фрунзенском районе 29 октября около 14 часов и не вернулся.

На вид пропавшему около 15 лет, его рост 173 сантиметра, среднего телосложения, светлые волосы, серо-голубые глаза. Мальчик был одет в черную толстовку и темные спортивные брюки.

Если вы видели Влада или знаете, где он может находиться, а также располагаете информацией об обстоятельствах его исчезновения, позвоните по телефону 8-962-209-00-08 (СКР по Ярославской области) или 02.