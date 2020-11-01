Ярославский ювелирный магазин взял с завода товар и не посчитал нужным расплатиться

Имущество ювелирки пришлось арестовать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле судебные приставы нагрянули в ювелирный магазин. Приход людей в форме не должен был стать для руководства магазина сюрпризом: о долге перед заводом, где брали товар на продажу, все знали, но возвращать его не торопились.

- Долг составил 400 тысяч рублей. Были направлены запросы в банки, но на счетах денег не оказалось. Тогда приняли решение арестовывать продукцию, выставленную на продажу в магазине, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Описали цепи, браслеты, кольца, подвески... Все это продали на торгах, но вырученной суммы для погашения долга не хватило. Сейчас к реализации готовятся еще 28 предметов. По оценке специалистов, этого должно быть достаточно, чтобы рассчитаться с заводом.