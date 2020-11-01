От Пречистого до Данилова: в Ярославской области изменили расписание автобуса

Новое расписание начало действовать сегодня, 1 ноября Фото: Правительство Ярославской области

По многочисленным просьбам местных жителей скорректировано расписание автобуса, который ходит из Пречистого в Данилов и обратно. Теперь по утрам и вечерам транспорт будет ходить в другие часы.

От остановки в Пречистом вместо рейса в 11:30 по вторникам и субботам вводится ежедневный рейс в 11:10. Рейс с 17:00 по пятницам и воскресеньям переносится на 16:40.

Ежедневно отправление автобуса из Данилова переносится с 10 утра на 07:40. По пятницам и воскресеньям с 18:00 переносится на 15:50.

Остальное расписание не меняется. Информацию можно уточнить на сайте Яроблтранскома или по телефону 8(4852)67-40-80.