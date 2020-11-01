Ярославский градозащитник раскритиковала здание, которое построят на месте "Ярбурга"

На месте ресторана у парка возводят здание научно-исследовательских организаций Фото: Мэрия Ярославля

Градозащитник Ольга Мазанова выступила против строительства на улице Чкалова в Ярославле. На месте снесенного ресторана "Ярбург" возводят здание научно-исследовательских организаций, которому, по мнению градозащитника, здесь совсем не место.

- Строение никак не связано с функцией парковой зоны, в отличие от ресторана "Ярбург". Кроме того, оно капитально затыкает вход в парк "Юбилейный". Изначально здесь был главный вход в парк со стороны поселка Моторостроителей. Увы. Другого места, как в парковой зоне, для научных исследований в городе не нашлось, - пишет на своей странице в "Фейсбуке" Ольга Мазанова.

Также она уточнила, что в разрешении на строительство говорится о реконструкции капитального строительства.

- На самом деле - полный снос строения и новое строительство на новых фундаментах, в других габаритах в плане и по высоте, с другими нагрузками. Военная хитрость такая? - задает риторический вопрос градозащитник.