В Ярославле столкнулись иномарка и "скорая" с беременной женщиной на борту

ДТП произошло на Московском проспекте ночью

В ночь с пятницы на субботу в Ярославле на Московском проспекте произошло ДТП. У гостиницы "Святой Георгий" столкнулись "Рено Логан" и машина скорой помощи, которая везла в перинатальный центр беременную женщину.

- Две женщины - 27 и 36 лет - нуждаются в амбулаторном лечении. По факту аварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Как рассказывают очевидцы, за беременной женщиной быстро приехала другая машина скорой помощи и ее увезли в перинатальный центр. Роженица отделала царапинами и ссадинами.