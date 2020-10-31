Дом на Батова в Ярославле обещали расселить не позднее 2021 года

Проблемы с жильем пока не могут решить 30 семей Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 31 октября, закончился срок проживания в гостиницах ярославцев, квартиры которых пострадали при взрыве бытового газа на улице Батова. Вчера люди вышли с пикетом на площадь перед правительством региона, требуя обеспечить их жильем.

Мэрия выделила субсидии на съем квартир, однако подходящий вариант смогли подобрать не все. 30 семей до сих пор не могут найти себе жилье.

- Я не могу купить новую квартиру на средства, которые мне предлагают. Найти квартиру площадью 54 квадратных метра в доме, не старше 2000-х годов за 2 250 000 рублей нереально. Наша старая квартира стоила дороже. Мы остались ни с чем, - рассказала жительница второго подъезда дома на Батова. Также одна из жительниц отметила, что не имеет возможности заниматься поисками квартиры и перевозить туда мебель. По ее словам, на это нужны деньги, которых у нее нет. В другой семье ребенок учится и ходить в кружки в Брагино, а риелторы смогли подобрать подходящий вариант только в других районах.

Напомним, что дом на улице Батова был признан аварийным, дальнейшее проживание в нем не безопасно. Он должен быть расселен и, как указано в постановлении мэрии, не позднее 2021 года.