Какую комиссию придется отдать ярославцам при оплате тепла и горячей воды

С 1 ноября банковскую комиссию при оплате счетов за горячую воду и тепло ярославцы будут вносить сами Фото: Полина Вачнадзе

С 1 ноября банковскую комиссию при оплате счетов за горячую воду и тепло ярославцы будут вносить сами. Как пояснили в ПАО «ТГК-2», это связано с запретом включать в затраты поставщиков коммунальных услуг комиссий, которые берут банки при приеме платежей от потребителей.

Бесплатно внести платеж можно только в Центре обслуживания клиентов по адресу: Ярославль, улица Пятницкая, 6. Офис работает в будни с 09:00 до 17:30.

КП-Ярославль уточнил в одном из банков, какую же сумму придется ежемесячно отдавать горожанам при оплате счетов. Оказалось, что самый выгодный онлайн-платеж - при нем комиссия составляет 1% от суммы.

- Если оплата происходит в офисе банка через операционно-кассового сотрудника, то комиссия составляет 2,5% при переводе с банковской карты, но минимум 25 рублей. Если оплата идет наличными - то 3%, минимум 30 рублей, - пояснили в пресс-службе.

Комиссия при платежах наличными через терминалы обойдется ярославцам в 2% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.