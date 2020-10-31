Срок и конфискация: в Рыбинске за коммерческий подкуп осудили топ-менеджера завода

Начальнику отдела материально-технического обеспечения дали 3,5 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший начальник отдела материально-технического обеспечения Рыбинского завода приборостроения Игорь Смирнов осужден на 3,5 года. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве и коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. По решению суда у Смирнова конфискованы 2,2 миллиона рублей, которые он получил от своей незаконной деятельности.

Следствием установлено, что на протяжении трех лет - с 2016 по 2019 год Игорь Смирнов выступал посредником в передаче взятки. Сам он получил сначала 970 тысяч рублей, а потом почти 1,3 миллиона рублей от двух компаний за содействие в заключении договоров на поставку радиоэлектронных комплектующих.

Обвиняемый свою вину признал и даже заключил досудебное соглашение, из-за чего его дело рассматривали в особом порядке. Помимо этого, из-за деятельного раскаяния обвиняемого, уголовное дело о посредничестве было прекращено.

Отбывать наказание осужденный отправится в колонию строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.