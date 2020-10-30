Рыбинцам предлагают выбрать цвет трибуны на стадионе

Предлагается два цвета. ФОТО: администрация Рыбинска

Городские власти Рыбинска задались вопросом: какой цвет выбрать для новой трибуны стадиона «Сатурн» - красный или синий. И решили обратиться за помощью к городанам. Опрос опубликовал на своей странице в соцсети глава Рыбинска Денис Добряков.

Подрядчику нужно дать ответ уже на следующей неделе, поэтому опрос продлится всего пару дней, до 2 ноября.

На данный момент проголосовали почти 1890 человек и большинство, а именно 70%, склоняются к синей гамме. Правда, некоторые предлагают сделать трибуну красно-синей.

Реконструкция «Сатурна» началась этим летом. За осень подрядчик должен подготовить футбольное поле, беговые дорожки и легкоатлетический сектор для последующей укладки газона и резинового покрытия. Зимой будут делать и монтировать ограждения и устанавливать сиденья на трибуне. Как раз цвет этих кресел и предлагают выбрать рыбинцам.