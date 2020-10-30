На Добрынинском мосту в Ярославле прошли испытания

Испытания, на первый взгляд, прошли успешно. ФОТО: Темур Абдуллаев

Сегодня, 30 октября, на Добрынинском мосту, а именно на той его части, которую скоро должны открыть для движения, прошли испытания. Два самосвала груженые плитами проехали по путепроводу со скоростью 10 километров в час. При испытаниях присутствовал общественник Темур Абдуллаев.

- Городские службы пригласили лично проверить устойчивость Добрынинского путепровода и его способность выдерживать груженые общественниками самосвалы. Даже не шелохнулся. Я ориентировался на двух людей в белых касках с рацией. Они не нервничали, а значит все отлично. Совсем скоро жители Северного жилого района смогут с меньшими проблемами выезжать на работу и погулять в центр. Это очень важно, - написал он у себя на странице в социальной сети.

Движение откроется лишь в том случае, если все испытания пройдут успешно и это подтвердят в своем заключении эксперты. Городские власти обещают, что это произойдет уже в ноябре.