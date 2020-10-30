В Ярославской области стало больше поддельных денег

Одна купюра настоящая, другая - нет. Отличить трудно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В третьем квартале этого года в Ярославской области было выявлено поддельных купюр на 400 тысяч рублей. За июль-сентябрь обнаружили 107 поддельных банкнот – на 18 штук больше, чем за тот же период 2019 года.

Чаще всего «рисуют» пятитысячные купюры – изъято 70 штук. На втором месте по «популярности» у фальшивомонетчиков тысячерублевки – обнаружили 33 подделки. Также выявлено три поддельные двухтысячные банкноты и одна пятисотрублевая.

Как сообщает ярославское отделение Банка России, за минувший квартал удалось изъять из оборота одну фальшивую купюру в 100 долларов. В прошлом году иностранных подделок было больше: четыре банкноты по 100 долларов и одна – в 50 евро.

- Если вы обнаружили подозрительную банкноту у себя в бумажнике, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. Если она и правда поддельная, самое меньшее, что вас ждет, – долгие объяснения с правоохранительными органами. Отнесите сомнительную банкноту в любой коммерческий банк. Экспертиза бесплатна, и чаще всего специалисты банка проводят ее сразу при вас. Иногда и у банковских сотрудников возникают сомнения. Тогда они отправляют вашу банкноту на проверку в Банк России. Если деньги окажутся настоящими, коммерческий банк их вернет вам или зачислит на указанный вами счет. Если же банкнота фальшивая, ее передадут в полицию и ее стоимость вам не возместят, - поясняет эксперт по наличным деньгам ярославского отделения Банка России Ольга Соколова.