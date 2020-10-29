С ярославцев взыщут деньги за оплату коммунальных платежей

Теперь, оплачивая отопление и горячую воду, придется платить и за услуги банка Фото: Полина Вачнадзе

С 1 ноября помимо платы за потребленное отопление и горячую воду, ярославцам придется оплачивать и услуги банков за проведение этой операции.

Как пояснили в ПАО «ТГК-2», 13 сентября вступило в силу постановление правительства РФ «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». По нему не допускается включение в тарифы расходов на услуги, которые оказывают банки и другие организации при внесении потребителями платы за коммунальные услуги.

Какие проценты будут брать банки, планируется ли «скидка» при проведении электронных платежей – пока не ясно. Как и не ясно, в какую графу платежки раньше была включена плата за банковские услуги, соответственно, будет ли эта сумма оттуда выведена и как понять, что это произошло. КП-Ярославль обратилась за комментариями в пресс-службу правительства области с просьбой прояснить, как нововведение отразится на кошельках ярославцев, ждем ответа.

В ТКГ-2 обратили внимание, что если есть долги за тепло и горячую воду, то лучше их погасить до конца октября. Тогда платить комиссию не придется.