Целился в кабана: в Ярославской области произошел несчастный случай на охоте

В Ярославской области произошел несчастный случай на охоте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несчастный случай на охоте произошел 24 октября в Ростовском районе. 64-летний мужчина случайно застрелил другого охотника.

- - Расположившись «на номере», подозреваемый выстрелил из карабина по бегущему кабану, но попал в своего знакомого, который находился в 300 метрах от него, - рассказали о ЧП в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Раненого охотника оперативно доставили в Ростовскую ЦРБ, но, несмотря на все усилия врачей, спасти 68-летнего охотника не удалось. На следующий день он умер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.