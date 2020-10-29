В Ярославле на Стрелке убирают мраморные плиты Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля, на Стрелке, рабочие демонтируют мраморные плиты с опорных стен. Восстановить на прежнем месте их собираются весной.

- Собираем плиты, которые отвалились с подпорных стен. Вывозим их на территорию нашего предприятия и маркируем, чтобы впоследствии не перепутать и установить на прежние места. В данный момент плиты необходимо сохранить от новых повреждений. Восстановительные работы проведем весной, сейчас нам не позволяют погодные условия, - отметил директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Заниматься восстановлением набережной и Стрелки приходится после большого наводнения, которое произошло здесь в феврале прошлого года.