В Ярославской области в сутки будут делать на 700 COVID-тестов больше

Лаборатории оборудуют в областной инфекционной больнице и больнице имени Семашко Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области увеличится количество COVID-исследований в сутки. Об этом сегодня, 27 октября, на заседании областной думы сообщил заместитель председателя регионального правительства Анатолий Гулин.

По его словам, дополнительно более 500 анализов в день будут делать в областной инфекционной больнице. В настоящее время там делают ремонт помещений и закупают необходимое для лаборатории оборудование. Кроме того, для тех же целей переоснащают и лабораторию больницы имени Семашко. Там смогут делать порядка 200 тестов в сутки.

По официальным данным, на сегодняшний день в регионе выявили еще 108 случаев заражения COVID-19 На лечении в больницах находятся полторы тысячи человек. Коронавирусный коечный фонд занят почти на 80%.