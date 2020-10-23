Игорь Шарошихин: комфорт ярославцев на освещенных улицах - в приоритете для Ярэнерго

Ярославцы обратились к властям с просьбой наладить здесь систему освещения Фото: Мэрия Ярославля

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля выразил благодарность филиалу «Россети Центр Ярэнерго» за оперативно проведенные работы по восстановлению освещения в пешеходной арке под Знаменской башней - одной из достопримечательностей города Ярославля.

Арка когда-то служила въездом в город, а сама Знаменская башня входила в систему городских укреплений XVII столетия. Строение сохранилось до наших дней и находится в самом центре столицы Золотого кольца на площади им. Волкова.

Ярославцы обратились к властям с просьбой наладить систему освещения в одном из значимых мест города. Светильники в переходе не всегда горели, так как управлялись вручную собственником здания.

По обращению Департамента городского хозяйства специалисты «Россети Центр Ярэнерго» установили и настроили электронный таймер, который будет автоматически включать и отключать освещение в заданный временной период. Это сделает движение жителей и туристов города внутри арки безопаснее и комфортнее.

И.о. заместителя генерального директора - директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин подчеркнул:

- Комфорт ярославцев на улицах города - в приоритете для Ярэнерго. Мы стараемся оперативно реагировать на просьбы жителей и качественно выполнять свою работу. В этом году приступили к обслуживанию системы уличного освещения в Ярославле, и уже сейчас у нас есть хорошие результаты: освещенные парки и скверы, дороги и пешеходные переходы. Специалисты планомерно работают над восстановлением освещения во дворах многоэтажек. Значимые места любимого города мы тоже не обходим вниманием.