«Отказали ноги»: в Ярославле волонтеры спасают ушастую сову

Сову оперативно поместили на стационар к орнитологу. ФОТО: группа "Зоо Спас Ярославль" во ВКонтакте

Ярославские зооволонтеры пришли на помощь маленькой ушастой сове. Птицу обнаружили в кустах у подъезда на улице Суркова на прошлой неделе. Пернатая, у которой отказали ноги, мокла под дождем.

- Сову оперативно поместили на стационар к орнитологу. Сделали рентген, дают лекарства. Сейчас птица чувствует себя лучше, проходит курс восстановления. Если пернатая полностью выздоровеет, то будет решаться вопрос о ее дальнейшем содержании, - рассказали волонтеры в социальной сети.

А пока покалеченной сове требуется материальная помощь на оплату стационара, лечения и еды. Если вы хотите помочь птичке, напишите добровольцам группы «Зооспас Ярославль» во ВКонтакте.