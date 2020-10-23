В Ярославской области увеличили размер детских пособий

Размер прожиточного минимума для детей в 2021 году составит 10959 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области с 2021 года увеличат размер прожиточного минимума для детей. Сумма составит 10959 рублей. Однако рассчитывать на данную выплату могут только многодетные семьи. При определенных условиях.

- Пособие будет выплачиваться семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в Ярославской области, - пояснили в региональной думе.

Отмечается, что выплата производится до тех пор, пока ребенку не исполнится трех лет.

Также со следующего года увеличится прожиточный минимум пенсионера - на 116 рублей. Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения на данный момент не пересматривали.