В центре Ярославля продают еще одно историческое здание

На торги выставили первый этаж здания Казанской аптеки Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля решила передать в частные руки еще один объект культурного наследия. Речь идет о первом этаже дома №27/19 на улице Андропова. Это здание известно жителям города как здание Казанской аптеки.

Информацию об аукционе разместили на сайте мэрии. 778,6 квадратных метров оценили почти в 42 миллиона рублей. Новому собственнику придется отвечать за состояние и сохранность купленной части здания.

Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 23 ноября. Торги запланированы на 27 ноября.