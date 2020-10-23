В Ярославль приедет звезда балета Николай Цискаридзе

9 ноября Николай Цискаридзе проведет в Ярославле мастер-класс. ФОТО: сайт Всероссийского конкурс артистов балета и хореографов

В Ярославле пройдет этап Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов. Четырехлетний цикл крупнейшего отечественного состязания завершит номинация «Классический танец».

Откроется конкурс 8 ноября. В 16 часов в КЗЦ«Миллениум» состоится пресс-конференция с участием почетного гостя мероприятия, народного артиста России Николая Цискаридзе и членов жюри. А в 18 часов свое мастерство покажут выпускники и учащиеся Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

- Признанные мастера мировой сцены и педагоги проведут в Ярославле мастер-классы. 9 ноября - Николай Цискаридзе, 11-го - премьер Мариинского театра Денис Матвиенко, 12-го - прима-балерина Большого театра, народная артистка России Екатерина Шипулина. С 8 по 13 ноября отдельную лабораторию классического танца проведет заслуженный артист России, профессор Академии русского балета Илья Кузнецов, - сообщается на сайте конкурса.

Сами конкурсные состязания пройдут 10-11 ноября в двух возрастных категориях: младшей (юноши и девушки от 14 до 18 лет) и старшей (мужчины и женщины от 19 до 27 лет включительно).

Кроме того, в рамках внеконкурсной программы 8 ноября состоится фотовыставка известного балетного фотографа Алисы Аслановой. 9 ноября юные ярославцы смогут увидеть балет Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. Сац «Стойкий оловянный солдатик». Показ пройдет на сцене Театра юного зрителя. 11 ноября жителям и гостям города представят премьерный спектакль Марийского театра оперы и балета «Бахчисарайский фонтан». Торжественное закрытие конкурса и гала-концерт лауреатов состоится 13 ноября.