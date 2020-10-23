У ярославцев перед выходными отключат воду и свет Фото: Полина Вачнадзе

В пятницу, 23 октября, в Ярославле во многих дома будут отключены электричество и горячая вода, сообщили в единой диспетчерской службе.

Без электричество остались дома по следующим адресам:

- ул.Карла Либкнехта, 17А,

- ул.Радищева, 20А и 22А,

- ул.Угличская, 33, 35А, 38,

- частный сектор на улице Норской,

- переулок Тутаевский,

- частный сектор улицы Рябиновой,

- Ленинградский проспект, 29А, 29Б.

Здесь свет должны включить в 15:00.

Горячую воду отключили в доме №43 на улице Пирогова. Вернуть ее ярославцам должны тоже в три часа дня.