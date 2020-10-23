Ярославская область вошла в число самых безопасных регионов России

За девять месяцев 2020 года в Ярославской области количество преступлений снизилось на 9,7% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За девять месяцев 2020 года в Ярославской области количество преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 9,7%. С таким показателем наш регион находится на пятом месте среди самых безопасных регионов страны.

Согласно данным отчета МВД России, опубликованном на сайте ведомства, с января по сентябрь больше всего снизилось число преступлений в Северной Осетии и Чечне. В этих регионах правонарушений стало меньше на 20,7%. Третью позицию по данному показателю занимает Адыгея (-14,1%), на четвертой строчке находится Тыва (-10,1%). Ярославская область замыкает первую пятерку.

В число регионов с наибольшим ростом преступности попали Севастополь (+39,6%), Санкт-Петербург (+16,3%), Смоленская область (+15,6%), республика Карелия (+12,4%) и Новгородская область (+11,5%).