Ярославский «Шинник» выбыл из розыгрыша Кубка России

Ярославцы заняли в группе третье место. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль" во ВКонтакте

«Шинник» закончил выступление в Кубке России. Ярославская команда в домашнем матче уступила грозненскому «Ахмату.

Основное время игры закончилось со счетом 1:1. Исход встречи решила серия пенальти. Вратарь «Шинника» Максим Матюша смог отразить один удар. Однако Никита Голуб и Вячеслав Зинков не сумели реализовать свои попытки. Удары футболистов «Ахмата» оказались более точными. В результате ярославцы заняли в группе третье место.

Теперь «Шинник» будет играть в рамках первенства ФНЛ. Завтра, 24 октября, команда встретится с ивановским «Текстильщиком».