В Ярославской области в МФЦ можно попасть только по предварительной записи

В МФЦ можно попасть только по предварительной записи Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 22 октября все МФЦ Ярославской области перешли на режим работы, при котором прием посетителей происходит только по предварительной записи.

- Сейчас необходимо максимально обезопасить граждан от рисков заражения. Предварительная запись позволит исключить одновременное нахождение в наших офисах значительного количества людей, уменьшить время ожидания. Также в МФЦ усилены меры по санитарной обработке помещений, - пояснил руководитель региональной сети офисов «Мои документы» Павел Перехватов.

Кроме того, многие услуги уже предоставляются в электронном виде, поэтому приходить в офис МФЦ не обязательно.

Если личное присутствие необходимо, записаться на прием можно следующими способами:

- по телефону 8(4852)49-09-09;

- на сайте МФЦ.