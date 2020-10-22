В Ярославской области в МФЦ можно попасть только по предварительной записи

В МФЦ можно попасть только по предварительной записи
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 22 октября все МФЦ Ярославской области перешли на режим работы, при котором прием посетителей происходит только по предварительной записи.
- Сейчас необходимо максимально обезопасить граждан от рисков заражения. Предварительная запись позволит исключить одновременное нахождение в наших офисах значительного количества людей, уменьшить время ожидания. Также в МФЦ усилены меры по санитарной обработке помещений, - пояснил руководитель региональной сети офисов «Мои документы» Павел Перехватов.
Кроме того, многие услуги уже предоставляются в электронном виде, поэтому приходить в офис МФЦ не обязательно.
Если личное присутствие необходимо, записаться на прием можно следующими способами:
- по телефону 8(4852)49-09-09;
- на сайте МФЦ.