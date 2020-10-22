Ярославский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание

Улететь можно в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Казань Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский аэропорт «Туношна» с 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание. Оно будет действовать до 28 марта следующего года.

Регулярными рейсами из Ярославля можно будет улететь в Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Сочи. Продолжатся трансферные рейсы до Москвы через аэропорт «Шереметьево».

Все службы аэропорта уже прошли специальную подготовку. Проверены аэродромные покрытия, инженерные системы, светосигнальное оборудование, спецтехника. Организованы тренировки по обработке самолетов противообледенительной жидкостью.

Подробную информацию по вылетам можно узнать по телефону 8(4852)43-18-00.