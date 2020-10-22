В Ярославле начался второй этап вакцинации от COVID-19

В Ярославле стартовал второй этап вакцинации добровольцев от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле стартовал второй этап вакцинации добровольцев от коронавируса. Первая группа прошла ревакцинацию 21 октября, спустя три недели после первой прививки. Так как вакцина двухкомпонентная, она делается повторно через 21 день.

- Все это время добровольцы находились под контролем специалистов. Вакцинация проходит благополучно, побочных эффектов или выраженного ухудшения самочувствия у пациентов не наблюдается, - заверил всех заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, курирующий вопросы здравоохранения.

Согласились сделать прививку более 40 человек. В основном все они являются медицинскими работниками и находятся в так называемой зоне риска. Второй этап вакцинации продлится до 26 октября.