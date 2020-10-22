Ярославская скорая помощь переходит на новый график работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бригады ярославской скорой помощи с 23 октября переходят на новый график работы – сутки через двое. Как пояснили в ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи», вызвано это производственной необходимостью.

- Все лишние смены, которые получатся при новом графике, будут оплачены вдвойне, - сообщило руководство станции.

Новый график работы определен до 6 ноября. Не исключено, что он будет продлен.

Сейчас в Ярославле катастрофически не хватает бригад скорой помощи, приезда медиков некоторым пациентам приходится ждать не один час. Объясняется такая нехватка сотрудников их болезнью – около трети подхватили COVID-19. Чтобы хоть как-то утолить кадровый голод, департамент здравоохранения региона принял решение перекинуть три бригады скорой помощи из районов в областной центр. «Зоны обслуживания» расширили для машин из Гаврилов-Ямского, Тутаевского и Ярославского районов, что, естественно, вызвало недовольство местных жителей. Они посчитали, что их оставили без экстренной помощи.