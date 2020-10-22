Приговор об избиениях в ярославской колонии огласят в ноябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле закончились слушания по делу об избиении заключенного Макарова теперь уже бывшими сотрудниками исправительной колонии №1. Вчера, 21 октября, подсудимые сказали свое последнее слово в процессе, суд удалился для вынесения приговора. Огласят его почти через месяц – 19 ноября.

Напомним, что на скамье подсудимых оказалось 17 сотрудников исправительной колонии. Некоторым из них приговор уже вынесли. Для остальных гособвинение требует сроки от 4 до 7 лет лишения свободы, но обвиняемые, естественно, надеются на снисходительное к ним отношение.