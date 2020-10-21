Рыбинские отцы будут следить за порядком в городе

После вечерних посиделок остаются кучи мусора. ФОТО: администрация Рыбинска

Предложение организовать вечерние дежурства на общественных территория Рыбинска пришлось по душе многим. Сейчас помощь понадобилась новой школе на улице Тракторной.

Вечером на территорию образовательного учреждения приходят подростки. А после них в хоккейной коробке остаются битое стекло и бутылки, на футбольном поле – следы от колес велосипедов, а рядом – последствия веселых посиделок в виде упаковок из-под чипсов и сока. Поэтому руководству школы пришлось закрыть территорию для посторонних, вход разрешен только в будни с 7:00 до 19:00.

- Мы готовы открыть спортивную площадку для детей в вечернее время и в выходные, как это было ранее, но под руководством взрослого человека или ответственного лидера. Сейчас ведется работа по созданию Совета отцов микрорайона, школьного спортивного клуба, - пояснила директор СОШ №4 Елена Благовещенская.

Подобные дежурства уже организовали в парке на улице Волочаевской. Там также пришлось утихомирить подростков, которые вечером приходили на детские качели и специально ли, случайно ли ломали их.