В Рыбинске для проезда закрывают важный перекресток: схема движения автобусов

На время ремонта дороги изменится схема движения автобусных маршрутов. ФОТО: администрация Рыбинска

Для движения всего транспорта перекресток будет закрыт с 10:00 23 октября по 25 октября. На три дня изменится схема движения автобусов №№3, 9, 16э, 16т, 33т, 36т, 101 и 111. Маршрут №14 работать не будет.

Автобусы №16э, 16т и 36т будут ездить от остановки «Троллейбусный парк» по улице Гражданская, проспектам Серова и Ленина, улицам Крестовая, Луначарского, железнодорожный вокзал, улицам Луначарского, Крестовая (с выездом на Волжский мост через Б.Казанску), улицу Коллективизации, Пошехонский тракт, дамбу ГЭС, улице Рокоссовского, Шекснинскому шоссе и улице Целинной. В обратную сторону – без заезда на вокзал. На маршрутах будут действовать остановки от Троллейбусного парка до Соборной площади, от Соборной до улицы Рокоссовского – без остановок, далее вновь с остановками. Конечная – «Левый берег».

Автобусы №3 и 33т будут следовать по маршруту Переборский тракт, Селиховское шоссе, улицы Смирнова, Инженерная, Гайдара, проспект 50 лет Октября до больницы №4.

Автобусы №№9 и 111 поедут по Переборскому тракту, Селиховскому шоссе и далее по маршруту без заезда в Переборы.

Для автобуса №101 «Рыбинск – п.Каменники» разработана схема движения от железнодорожного вокзала по улицам Пушкина, Герцена, Бульварной, Коллективизации, Пошехонскому тракту, дамбе ГЭС, Шекснинскому шоссе, улице Целинной. Вводится остановка «Бульварная улица».