Где в Ярославле можно сдать старые покрышки

Контейнер установлен в свободном доступе перед полигоном Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле стартовала акция по бесплатному сбору и утилизации старых автомобильных покрышек. Сдать их можно на полигоне «Скоково» до конца ноября. Контейнер установлен в свободном доступе, находится он перед полигоном. Привезти покрышки на утилизацию могут и частные лица, и организации.

Покрышки разлагаются более 100 лет и при этом загрязняют почву и водоемы вредными веществами, поэтому важно правильно их утилизировать. В Ярославской области способ этот экологически безопасный: шины перерабатываются на крошку, а ее используют для изготовления новых покрышек, обуви, кровельных материалов, различных покрытий и добавляют в асфальт.

Складировать покрышки на обычных контейнерных площадках запрещено. Старую резину принимают некоторые шиномонтажные мастерские, но делают это платно и не факт, что ее потом правильно утилизируют.