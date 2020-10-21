Ярославль вошел в ТОП-10 самых романтических городов для свиданий в России

Ярославль занял шестую строчку рейтинга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей и узнал, какие города России считаются самыми романтическими для свиданий. Ярославль попал в ТОП-10 и занял шестую строчку рейтинга. За столицу Золотого кольца проголосовали 1,89% респондентов.

На первом месте - Санкт-Петербург. 39,15% из числа опрошенных отправляются в романтические путешествия в город на Неве. На втором месте - Ялта (30,19%). Замыкает тройку лидеров Сочи (18,4%).

Также в десятку вошли Казань (3,3%), Калининград (2,83%), Ростов-на-Дону (1,42%), Самара (1,42%), Уфа (0,94%) и Краснодар (0,47%).