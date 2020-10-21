В Ярославской области на автобусных маршрутах появятся новые остановки

Посадка и высадка пассажиров на новых остановках будет осуществляться с 26 октября Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области на маршрутах некоторых автобусов появятся дополнительные остановки:

- «Городок» - на маршруте №184 Ярославль - Мокеевское;

- «Белавино» и «Пустово» - на маршруте №161к Тутаев - Ярославль (улица Волгоградская);

- «Мокрово» - на маршруте №524 Борисоглебский - Ярославль (на рейсах, выполняемых до Углича).

- Все изменения введены по просьбам пассажиров. Включение дополнительных остановок в межмуниципальные маршруты повысит доступность транспортных услуг для жителей ряда населенных пунктов, - отметил и. о. директора регионального департамента транспорта Анатолий Бойко.

Посадка и высадка пассажиров на новых остановках будет осуществляться с 26 октября.