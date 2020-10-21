Скончалась известный ярославский педагог Ольга Калугина

Ольга Калугина стояла у истоков формирования региональной системы управления качеством образования. ФОТО: страница Михаила Груздева в Фейсбуке

О случившемся на своей странице в социальной сети сообщил ректор ЯГПУ имени К.Д.Ушинского Михаил Груздев.

- Невыносимо больно от мысли, что не стало Ольги Юрьевны Калугиной. Страшная инфекция стала причиной ее смерти вчерашним вечером. Для меня она всегда была не просто образцом профессионализма. Ольгу Юрьевну отличала исключительная порядочность и неизменная готовность принимать на себя ответственность в любой сложной ситуации - ответственность за дело, ответственность за коллег, - написал руководитель вуза.

Свою карьеру Ольга Калугина начала с должности старшей пионервожатой в ярославской школе №30. После окончания Ярославского педагогического институт работала в этой же школе учителем истории и обществознания и организатором воспитательной работы. В 1986 году стала заместителем директора, а с 1987 возглавила образовательное учреждение.

В 2000 году Ольга Юрьевна стала первым директором Центра оценки и контроля качества образования. С 2001 по 2013 год была заместителем директора, а с 2013 по 2016 год - первым заместителем директора регионального департамента образования. С 2016 года и до последних дней своей жизни работала заместителем директора Центра помощи детям Ярославской области.

КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным и близким Ольги Юрьевны.