Ярославцы помогли погасить долги киноклуба «Нефть»

Киноклуб «Нефть» погасил свой долг перед ДК «Нефтяник» по аренде и коммуналке. ФОТО: страница Андрея Алексеева в Фейсбуке

Киноклуб «Нефть» погасил свой долг перед ДК «Нефтяник» по аренде и коммуналке. Сделать это удалось благодаря неравнодушным ярославцам, которые за два дня собрали 200 тысяч рублей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил креативный директор киноклуба Андрей Алексеев.

- Остальное (начисленное за период простоя в пандемию, при закрытом для посещений ДК) будем урегулировать юридически, в том числе через обращение к уполномоченному по правам предпринимателей, - написал Андрей Алексеев.

Напомним, ранее появилась информация о том, что киноклуб закрывается. По словам руководства «Нефти», истинной причиной такого решения стал вовсе не долг.