В Рыбинске задержали вора-игромана

Украденными деньгами подозреваемый расплачивался за свое участие в онлайн-играх Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рыбинске задержан сотрудник офиса сотовой связи, 21-летний уроженец Владимирской области.

По версии следствия, пользуясь своим служебным положением, молодой человек обворовывал клиентов. Когда они передавали ему свои мобильники для подключения различных услуг, сотрудник сотовой компании похищал деньги со счетов абонентских номеров и банковских карт. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, украденными деньгами подозреваемый расплачивался за свое участие в онлайн-играх.

От действий молодого рыбинца пострадали семь человек. Возбуждено уголовное дело, идет расследование.