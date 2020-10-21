Ярославские приставы взыскали с мошенника 3,5 миллиона рублей за моральный вред

Должник чуть было не лишился квартиры Фото: Михаил ФРОЛОВ

53-летний ярославец был осужден за мошенничество при получении выплат. Мало того, что суд приговорил его к лишению свободы, так еще и назначил выплатить Министерству обороны РФ чуть больше 3,5 миллионов рублей.

Но расплачиваться по своим долгам осужденный не спешил. Тогда приставам пришлось прибегнуть к крайним мерам: арестовать квартиру неплательщика. И это подействовало.

- Потерять жилье мужчина не захотел. В течение нескольких дней он возместил ущерб в полном объеме и выплатил исполнительский сбор. Более 3,5 миллионов рублей судебные приставы перечислили взыскателю – Минобороны страны, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.