Ярославцы заработали на «левых» сигаретах 300 миллионов рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».

Незаконным табачным бизнесом занимались три преступные группы, а это как минимум 12 человек. Ярославцы, как считает следствие, продавали курящим жителям Ярославской области сигареты без акцизных марок. С января 2018 года по сентябрь члены организованной преступной группы заработали более 300 миллионов рублей.

- В ходе обысков были изъяты деньги, а также незаконная табачная продукция – более 1 миллиона пачек сигарет, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Все подозреваемые задержаны, по решению суда они находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.