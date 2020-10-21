В Ярославской области открыли три новые спортивные площадки

В Гаврилов-Яме появились мини-футбольное поле с искусственным покрытием и площадка для сдачи норм ГТО Фото: Правительство Ярославской области

Теперь жители Гаврилов-Ямского района смогут заниматься спортом на новых площадках. Открытие спортивных объектов состоялось вчера, 20 октября.

Мини-футбольное поле с искусственным покрытием и площадка для сдачи норм ГТО появились в районном центре. В дальнейшем в Гаврилов-Яме планируют построить полноразмерный футбольный стадион с трибунами и беговыми дорожками. Еще одну многофункциональную площадку с искусственным покрытием открыли в селе Великом.

- Уверен, что новые объекты, оснащенные современным оборудованием, смогут привлечь к занятиям спортом жителей Гаврилов-Ямского района. Это станет большим вкладом в укрепление здоровья и подрастающего поколения, и взрослых граждан, - отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Кроме того, в этом году восстановили спортплощадку, которая находится на территории Великосельской школы. Здесь заменили ограждение, уложили современное искусственное покрытие и смонтировали новое игровое оборудование.