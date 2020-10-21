Ярославцы сообщили, что подрядчик, ремонтирующий дорогу, устроил свалку в Скобыкинской роще

Общий объем свалки составил около 500 кубов. ФОТО: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

О том, что подрядная организация, занимающаяся ремонтом Тутаевского шоссе в Ярославле, вывезла мусор в Скобыкинскую рощу, рассказал экоактивист Илья Дианов.

- Дзержинский район, Скобыкино, природоохраняемая территория, когда-то раньше здесь пруды с золотыми карпами были, а вот теперь фирма ЕКС, которая ремонтирует Тутаевское шоссе, везет сюда самосвалами грунт с мусором. Дальше вся грязь окажется в Волге (200 метров до реки). Это вообще нормально? - написал ярославец на своей странице во ВКонтакте.

Общественник обратился к сотрудникам регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования с просьбой разобраться в происходящем. Ведомство отреагировало и начало проверку. Однако опубликованная в Сети информация в полной мере не подтвердилась.

– В ходе обследования установили, что в районе автозаправочной станции «Лукойл» на Тутаевском шоссе произведено складирование грунта неизвестного происхождения с включением боя железобетонных изделий, снятого асфальтового покрытия, асфальтобетонной смеси. Общий объем составил около 500 кубов. Границ Скобыкинского парка свалка не затронула, - пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

В сообщении отмечается, что на момент осмотра установить лиц, устроивших незаконную свалку, не удалось. В настоящее время проверяется информация, предоставленная очевидцами. Поскольку земельные участки, на которых лежит мусор, являются неразграниченными, информацию о результатах обследования передали в районную администрацию.