Боюсь заболеть: ярославцев спросили, почему они носят маски

Ярославцев спросили, почему они носят маски Фото: Правительство Ярославской области

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией региона на своей странице в социальной сети проводит опрос, носят ли ярославцы маски. На выбор предлагается четыре варианта ответа: «да, боюсь заболеть», «да, потому что боюсь штрафа», «нет, считаю, что она бесполезна» и «нет, считаю ее вредной».

На данный момент на этот простой вопрос ответили 774 человека и подавляющее большинство – 66% или 510 человек - выбрали первый вариант. Все-таки ярославцы носят СИЗы из-за того, что действительно опасаются коронавирусной инфекции.

На втором месте также ответ «да», но причина ношения маски в том, что люди боятся штрафов. 16% опрошенных или 123 человека выбрали этот вариант ответа.

13% ярославцев (104 человека) не носят СИЗы, потому что считают их бесполезными, а 5% опрошенных (38 голосов) убеждены, что маски вредны.

Масочный режим в Ярославской области введен с 16 мая. Ношение маски обязательно во всех общественных местах, в том числе, и в общественном транспорте. Контроль за соблюдением указа губернатора сейчас усилен из-за усложнившейся эпидемиологической обстановки в регионе.