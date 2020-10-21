Минус бригада: "скорые" из районов перебросили в Ярославль

"Скорые" из районов перебросили в Ярославль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова забила тревогу из-за приказала регионального департамента здравоохранения. Согласно этой бумаге, " в целях повышения качества и доступности скорой медицинской помощи жителям города Ярославля" из Гаврилов-Ямской, Ярославской и Тутаевской ЦРБ в областной центр направлено по одной бригаде скорой помощи.

Действия департамента, с одной стороны, обоснованы - треть медиков "скорых" больна коронавирусом, оставшиеся вынуждены работать сутки через сутки вместо обычного графика сутки через трое. Ярославцы ждут машины по несколько часов. С другой стороны - районы остаются без "лишних" бригад, которые в данной ситуации совершенно не лишние.

- Я понимаю. что ситуация авральная. Но мне известно, что Гаврилов-Ямский район обслуживает всего три бригады скорой помощи и у них сейчас одну забирают. Остается две на район. Не надо забывать, что всех экстренных пациентов направляют по маршрутизации в Ярославль. Фактически остальное население остается без скорой медпомощи, - говорит депутат.

Не лучше обстоят дела и в Тутаевском районе. ЦРБ перепрофилирована под COVID-пациентов, с 17 октября - минут одна бригада "скорой". Осталось пять машин на огромный район, расположенный на разных берегах Волги.

В департаменте здравоохранения считают, что эти временные изменения на качестве оказания медицинской помощи в районах не скажутся. Ведь у ЦРБ бригады не отбирают, а расширяют их зону обслуживания.