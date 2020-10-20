В Ярославле на карантин по COVID-19 ушли 119 школьников

Закрыты 4 класса в четырех школах Фото: Евгения ГУСЕВА

О ситуации в шкалах Ярославля сегодня, 20 октября, на общегородском совещании рассказала директор департамента образования города Елена Иванова.

В школах Ярославля 2390 классов, из них на карантин по COVID-19 закрыты четыре в четырех школах. То есть, 119 учеников сейчас распущены по домам. Из-за ОРВИ на карантине восемь классов в пяти школах, это 225 обучающихся.

Примерно такая же ситуация и в детских садах. Из-за коронавируса на карантине пять групп в трех детских садиках, из-за ОРВИ и гриппа - 12 групп в восьми дошкольных учреждениях.

- Информация о закрытии классов и групп обновляется ежедневно. Решение принимает Роспотребнадзор и выдает учреждению соответствующее предписание, - пояснила Елена Иванова.

Напомним, что из-за сложно эпидемиологической ситуации школьники будут находиться на каникулах две недели.