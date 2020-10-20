Главная елка и "Волшебный троллейбус": как Ярославль готовится к Новому году

В городе будет установлено несколько елок Фото: Полина Вачнадзе

Уже совсем скоро Ярославль начнут украшать к Новому году. Мэрия города ищет подрядчика, который займется оформлением Золотого кольца России - на установку и украшение елей и других композиций выделено 772 тысяч рублей.

Сегодня, 20 октября, на общегородском совещании в мэрии рассказали, чем еще собрались радовать ярославцев.

А оформлении сохранится прошлогодняя бело-синяя гамма и новогодняя символика в виде варежки с надписью "Всем тепла". Улицы и парки украсят 50 километров гирлянд, на улицах выставят около 200 световых консолей и декоративных конструкций, 380 деревьев и 50 зданий празднично подсветят.

- Основной городской площадкой останется Советская площадь. Там будет главная елка Ярославля и резиденция Деда Мороза. Новогоднее оформление города планируем завершить к 5 декабря, - рассказала директор МКУ "Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города" Ирина Марченко.

До 1 декабря фасады, витрины и территории кафе и ресторанов уже должны быть по-новогоднему украшены. В середине декабря вновь начнет работать "Волшебный троллейбус".

- Необходимо расширить территории с новогодним оформлением и украсить все районы. Подсветку некоторых зданий пора включить уже сейчас. Работа не должна останавливаться и не должна быть связана с новогодними праздниками, - сказал мэр Владимир Волков.