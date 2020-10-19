В Ярославле два факультета педагогического университета перевели на дистант

Две недели студенты будут учиться дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня, 19 октября, филологический факультет и факультет иностранных языков Ярославского государственного педагогического университета перешли на дистанционное обучение.

Как пояснили в вузе, у 16 человек, в числе которых три преподавателя, тест на коронавирус дал положительный результат. Так как оба факультета работают в одном здании, решили перевести студентов на дистант. В таком режиме занятия будут проходить в течение двух недель.

Ранее стало известно о том, что дистанционное обучение продлили в Ярославском государственном университете имени П.Г.Демидова.