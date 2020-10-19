Ярославское такси будет работать по новым правилам

С 1 января 2021 года такси будут работать по новым правилам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Российской Федерации утвердило правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Принятые изменения коснутся и такси.

Так, с 1 января 2021 года сведения из журнала регистрации заказов необходимо будет хранить не менее шести месяцев. Вести записи можно как в бумажном, так и в электронном виде.

- До подачи машины пассажиру нужно сообщить номер заказа, наименование перевозчика, размер оплаты, планируемое время прибытия. Клиенту должны выдать чек, в том числе электронный, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

На передней панели справа от водителя нужно будет указать наименование фрахтовщика, его адрес и телефоны, номер разрешения на таксистскую деятельность и орган, который выдал это разрешение. При этом визитную карточку водителя с фотографией, а также сведения о контролирующем перевозки органе размещать не потребуется. Если в салоне необходимая информация не будет указана, то должностное лицо оштрафуют на 10 тысяч рублей, юридическое - на 30.