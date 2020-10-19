Менять резину рано: синоптики прогнозируют теплые выходные в Ярославле

До сугробов Ярославлю еще далеко Фото: Полина Вачнадзе

Первый снег, который выпал в Ярославской области в минувшее воскресенье, еще не означает наступление зимы. Синоптики предрекают довольно теплые ближайшие выходные.

Но все будние дни в регионе будет достаточно прохладно, дождливо и даже снежно.

- Ночью локальные заморозки, местами осадки будут переходить в снег. В такой ситуации столбики термометра не поднимутся выше +4…+7 градусов, - не радуют ярославцев специалисты Центра «Фобос».

Сугробов в ближайшие дни не ждем: снежных осадков будет мало и они сразу же растают.

К концу недели арктическое вторжение сменится атлантическим теплом и температура воздуха прогреется до +7…+12 градусов.

По словам специалистов Центра, решение менять летнюю резину на зимнюю каждый автомобилист принимает сам, но пока что это, скорее всего, преждевременно.